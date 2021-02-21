خبر في الجول - بعثة الزمالك تتحرك إلى السنغال عبر الأجواء الموريتانية

الأحد، 21 فبراير 2021 - 17:05

كتب : إبراهيم رمضان

بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السنغال

تحركت بعثة الزمالك من الجزائر إلى السنغال عبر الأجواء الموريتانية.

طائرة الزمالك حصلت على تصريحات عبورها عبر الأجواء المالية بالفعل في وقت سابق.

وبعد الحصول على موافقة السلطات المالية لعبور الأجواء المالية، وصلت موافقة السلطات الموريتانية أيضا، ليقرر الزمالك الانتظار وعبور الأجواء الموريتانية توفيرا لعدد ساعات الطيران.

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وعلم FilGoal.com إن طائرة الزمالك تحركت بالفعل، وستصل السنغال الساعة 5:30 مساء بتوقيت السنغال، و7:30 مساء بتوقيت مصر.

FilGoal.com تواصل مع محمد أسامة طبيب نادي الزمالك المتواجد حاليا في السنغال رفقة سفير مصر هناك، والذي أكد أن وزارة الطيران المدني المصرية تواصلت مع نظيرتها الموريتانية، وحصلت على تصريحات عبور الطائرة عبر أجوائها، لتنتهي الأزمة تماما وتتحرك الطائرة.

الرحلة الآن ستستغرق ثلاث ساعات فقط بدلا من 5 ساعات إذا لجأت البعثة إلى السفر عبر الأجواء المالية.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي مساء الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب مجموعته متساويا مع مولودية الجزائر برصيد نقطة بينما يتصدر الترجي التونسي ورصيده 3 نقاط بعد فوزه على تونجيث بهدفين لواحد في الجولة الأولى.

في إفريقيا الزمالك تونجيث
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