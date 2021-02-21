مباشر في إسبانيا - برشلونة (1)-(0) قادش.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وقادش، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 بيدري يسجل الثاني لبرشلونة والحكم يلغيه للتسلل.

ق. 31 جووول أول لبرشلونة عن طريق ميسي من ركلة جزاء.

ق. 30 بيدري يتحصل على ركلة جزاء لبرشلونة.

ق. 28 تصويبة من ليونيل ميسي R2 من حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها ليدزما حارس قادش.

بداية المباراة