مباشر في إسبانيا - برشلونة (1)-(0) قادش.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 21 فبراير 2021 - 14:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يسجل ويحتفل بهدف برشلونة في قادش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وقادش، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
ريفالدو: مستقبل ميسي في باريس.. برشلونة لن يمنحه فرصة حقيقية للفوز بالألقاب تقرير أرجنتيني: جاياردو رفض خلافة فالفيردي في برشلونة بوكيتينو يكشف عن حديثه مع مبابي قبل مواجهة برشلونة قنبلة جديدة قبل الانتخابات.. لابورتا يدعّم حملته بأحد أساطير برشلونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 بيدري يسجل الثاني لبرشلونة والحكم يلغيه للتسلل.

ق. 31 جووول أول لبرشلونة عن طريق ميسي من ركلة جزاء.

ق. 30 بيدري يتحصل على ركلة جزاء لبرشلونة.

ق. 28 تصويبة من ليونيل ميسي R2 من حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها ليدزما حارس قادش.

بداية المباراة

في إسبانيا برشلونة قادش
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد – الكشف عن موعد استكمال الموسم الماضي من بطولة الدوري 10 دقيقة | رياضات أخرى
وست هام يرتقي للمربع الذهبي بإسقاط توتنام الجريح 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: إصابة هندرسون صفعة قوية لنا 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إيطاليا - ميلان (0) (1) إنتر.. بووووم لاوتارو يسجل برأسية 41 دقيقة | الدوري الإيطالي
وزارة الرياضة تعلن انتهاء أزمة رحلة الزمالك إلى السنغال ساعة | مصر
تشكيل أستون فيلا – المحمدي أساسي أمام ليستر.. وتريزيجيه على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأزمة انتهت.. بعثة الزمالك تغادر الجزائر إلى السنغال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إسبانيا - برشلونة (1)-(0) قادش.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
قد ينال إعجابك