مباشر في الدوري - الجونة (0)-(2) المقاولون العرب.. ركلة جزااء للذئاب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة والمقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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ق. 76 ركلة جزاء للمقاولون العرب.

ق. 75 جووول ثان. تمريرة طولية يتسلمها لويس إدوارد داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الثاني.

ق. 71 المقاولون كاد يسجل الثاني من مرتدة جديدة لـ لويس إدوارد ثم تمريرة إلى كريم مصطفى الذي سدد بجانب القائم.

ق. 70 جووول أول للمقاولون العرب. انطلاقة من لويس إدوارد وعرضية، يقابلها محمد حمدي زكي بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 59 عمر السعيد كاد يسجل الأول بتصويبة من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم بقليل.

ق. 54 عمر السعيد يشارك بدلا من إسلام عبد النعيم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 15 انطلاقة رائعة من أمير عابد وعرضية، أخرجها دفاع الجونة وقابلها لويس إدوارد باستلامة ثم تصويبة يسارية رائعة مرت بجانب القائم بقليل جدا.

بداية المباراة