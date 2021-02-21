مباشر في الدوري - الجونة (0)-(2) المقاولون العرب.. ركلة جزااء للذئاب

الأحد، 21 فبراير 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة والمقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
انتهت في الكأس - المقاولون (1) (3) بتروجت.. الجونة (6) (1) كيما أسوان تأجيل مواجهة الجونة والمقاولون العرب.. والنحاس لـ في الجول: لدينا 7 حالات مصابة بكورونا أصبحت عقدة؟ نياس يقود الإنتاج للفوز في مباراة مثيرة ضد الجونة ليستمر رقم دام 8 سنوات بأقدام المدافعين.. التعادل يفرض نفسه على الجونة والبنك الأهلي

ق. 76 ركلة جزاء للمقاولون العرب.

ق. 75 جووول ثان. تمريرة طولية يتسلمها لويس إدوارد داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الثاني.

ق. 71 المقاولون كاد يسجل الثاني من مرتدة جديدة لـ لويس إدوارد ثم تمريرة إلى كريم مصطفى الذي سدد بجانب القائم.

ق. 70 جووول أول للمقاولون العرب. انطلاقة من لويس إدوارد وعرضية، يقابلها محمد حمدي زكي بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 59 عمر السعيد كاد يسجل الأول بتصويبة من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم بقليل.

ق. 54 عمر السعيد يشارك بدلا من إسلام عبد النعيم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 15 انطلاقة رائعة من أمير عابد وعرضية، أخرجها دفاع الجونة وقابلها لويس إدوارد باستلامة ثم تصويبة يسارية رائعة مرت بجانب القائم بقليل جدا.

بداية المباراة

في الدوري الجونة المقاولون العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: إصابة هندرسون صفعة قوية لنا 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إيطاليا - ميلان (0) (1) إنتر.. بووووم لاوتارو يسجل برأسية 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
وزارة الرياضة تعلن انتهاء أزمة رحلة الزمالك إلى السنغال 56 دقيقة | مصر
تشكيل أستون فيلا – المحمدي أساسي أمام ليستر.. وتريزيجيه على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأزمة انتهت.. بعثة الزمالك تغادر الجزائر إلى السنغال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إسبانيا - برشلونة (1)-(0) قادش.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
مجلس الإعلام يهيب بالقنوات تجنب "ما يثير الفتن والصراعات" بين جماهير الكرة ساعة | مصر
وزير الرياضة: أزمة رحلة الزمالك للسنغال في طريقها للحل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
قد ينال إعجابك