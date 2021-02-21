طبيب الزمالك: رحلة الفريق للسنغال ستطول بسبب أزمة الطيران

قال محمد أسامة طبيب الزمالك إن رحلة الفريق إلى السنغال ستطول مدتها بعد أزمة الطيران التي منعت الطائرة من دخول الأجواء الموريتانية.

وصرحت نهى خضر سفيرة مصر في السنغال صباح الأحد أن بعثة الزمالك لم تصل للأولى حتى الآن بسبب عدم صدور تصريح بدخول الطائرة لموريتانيا قادمة من الجزائر. (التفاصيل)

وقال أسامة عبر قناة ناديه:"مشكلة الطيران ستجعل رحلة الفريق أطول للوصول للجزائر لأنها ستمر عبر مالي بدلا من موريتانيا حتى تصل السنغال".

وواصل "كان مفترضا وصول البعثة أمس السبت".

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة مساء السبت ووصلت الجزائر قبل أن تفاجأ بأزمة تصريح دخول أجواء موريتانيا.

وسبقها أسامة للسنغال للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية استعدادا لمواجهة تونجيث.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي مساء الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب مجموعته متساويا مع مولودية الجزائر برصيد نقطة بينما يتصدر الترجي التونسي ورصيده 3 نقاط بعد فوزه على تونجيث بهدفين لواحد في الجولة الأولى.