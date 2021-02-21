عبد الحفيظ: ندرك صعوبة لقاء سيمبا.. ولم نتلق إخطارا بشكوى من المريخ

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وصول أي إخطار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن ورود شكوى من المريخ السوداني تتعلق بمباراة الفريقين.

الأهلي فاز على المريخ بثلاثية في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويستعد الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "سنخوض مواجهة صعبة أمام سيمبا، وهو فريق قوي ومنظم ويتمتع بجماهيرية كبيرة في بلاده، لكننا نثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، التي يبحث فيها الفريق عن حسم صدارة المجموعة".

وأضاف "سيمبا يتمتع بقدرات فنية عالية هذا الموسم، وحقق فوزا مهما خارج ملعبه في المباراة الأولى من منافسات دوري المجموعات، ونحن نضع ذلك في اعتبارنا، وقام الجهاز الفني بدراسة الفريق بشكل جيد خلال الأيام الماضية".

عبد الحفيظ أتبع "سيمبا استعد لمواجهة الأهلي بشكل جيد، من خلال الدخول في معسكر مغلق منذ يوم الجمعة الماضي، فضلا عن الدعم الجماهيري الضخم المتوقع حضوره، وكلها عوامل تزيد من صعوبة هذه المباراة".

واستكمل "لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي في التعامل مع ظروف المباراة؛ سواء من حيث قوة المنافس أو متغيرات الطقس وارتفاع الرطوبة، ونحن نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ومميزة في مشوار البحث عن صدارة المجموعة".

مدير الكرة استمر "مباراة سيمبا التنزاني من أهم مباريات المجموعة، ونأمل أن يكون التوفيق حليفا للاعبين والجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم "لم نتلق أي إخطار أو شكوى من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تتعلق بمباراة المريخ السوداني الأخيرة، وعلاقتنا بـ المريخ تاريخية، وكذلك العلاقات المتميزة بين مصر والسودان بشكل عام".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.