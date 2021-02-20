مباشر في إنجلترا - ليفربول (0)-(1) إيفرتون.. خروج هيندرسون للإصابة

السبت، 20 فبراير 2021 - 19:16

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون - هيندرسون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، في دربي مدينة ميرسيسايد الذي يقام بملعب أنفيلد.

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ق 33: عرضية خطيرة من لوكاس ديني ورأسية من كولمان يبعدها أليسون

ق 29: خروج هيندرسون ونزول ناثينيال فيليبس

ق 27: إصابة هيندرسون

ق 20: تسديدة قوية من هيندرسون وبيكفورد يتألق

ق 19: فيرمينو يخترق دفاع إيفرتون ويهدر فرصة خطيرة

ق 8: عرضية خطيرة من ماني يبعدها الحارس بيكفورد

ق 3: جووووووول ريتشارليسون والأول

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي إيفرتون
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