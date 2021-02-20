اقترب حلم طوكيو؟ مرموش يسجل مجددا ويقود سانت باولي للفوز الرابع على التوالي

السبت، 20 فبراير 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

عمر مرموش - سانت باولي

عمر مرموش - سانت باولي

فاز سانت باولي على ضيفه دارمشتاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب ميليرنتور، بالجولة 22 من دوري الدرجة الثانية الألماني.

عمر مرموش

النادي : توتنام هوتسبر

دارمشتات
سانت باولي

وواصل المصري عمر مرموش تألقه وسجّل هدف سانت باولي الثاني.

ليرفع سانت باولي رصيده إلى 28 نقطة ويقفز إلى المركز 11، مواصلا الزحف والابتعاد عن مناطق الهبوط التي كان يشغلها قبل أسابيع قليلة. فيما تجمّد رصيد دارمشتاد عند 25 نقطة في المركز 13.

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وشارك مرموش في خط هجوم سانت باولي منذ بداية المباراة، وغادرها في الدقيقة 87 بعد أن سُجلَت كل الأهداف.

الهدف الأول في المباراة المثيرة سُجل بالدقيقة 26 عن طريق جويدو بورجستالر لصالح سانت باولي.

قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 62 بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء وتخلصه من المدافع وتسديده كرة أرضية يمينية سكنت الشباك.

لكن الدقائق التالية كانت مجنونة، فسجّل دارمشتاد هدفين متتاليين في الدقيقتين 64 و66 عن طريق تيم شتارك، وسيردار دورسون.

قبل أن يعود بورجستالر ويسجل هدف سانت باولي الثاني في الدقيقة 82، خاطفا النقاط الثلاث.

وبذلك رفع مرموش رصيده إلى 4 أهداف في 9 مباريات خاضها رفقة سانت باولي منذ انتقاله إليه معارا من فولفسبورج في يناير الماضي.

كما تواصلت النتائج الرائعة لـ سانت باولي، إذ حقق فوزه الرابع على التوالي في دوري الدرجة الثانية.

ويستهدف مرموش (22 عاما) المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها الصيف المقبل، بعد أن غاب عن قائمة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في نوفمبر 2009.

عمر مرموش سانت باولي في ألمانيا
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