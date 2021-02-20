استراحة في الدوري - مصر للمقاصة (1)-(0) وادي دجلة.. نهاية الشوط الأول

السبت، 20 فبراير 2021 - 16:41

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الاتحاد السكندري

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر للمقاصة ووادي دجلة المؤجلة من الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق24 جوووول شيملس بيكلي يخطف التقدم للمقاصة

ق17 كالديرون يهدر ثالث فرصة محققة ومحمود حمدي يحولها لركنية

ق10 دييجو كالديرون مهاجم دجلة يهدر هدفا محققا

انطلاق المباراة

مصر للمقاصة وادي دجلة الدوري المصري في الدوري
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