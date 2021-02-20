أيمن أشرف جاهز لمواجهة سيمبا وتدابير خاصة ضد كورونا في تنزانيا

السبت، 20 فبراير 2021 - 13:17

كتب : حسام نور الدين

أيمن أشرف - الأهلي وبالميراس

ينتظم أيمن أشرف مدافع الأهلي في المران الجماعي للفريق كاملا ظهر اليوم السبت.

ومن جانبه أعلن أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جاهزية أيمن أشرف للحاق بمباراة سيمبا التنزاني والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وأوضح أبو عبلة أن أيمن أشرف شارك في جانب من التدريبات الجماعية للفريق أمس الجمعة في القاهرة، بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية؛ فيما سيشارك في مران الفريق كاملا اليوم السبت.

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وخضعت بعثة الفريق لمسحة طبية صباح اليوم، السبت، داخل مقر إقامتها في دار السلام بتنزانيا.

وأعلن أبو عبلة، عبر الموقع الرسمي للنادي، أنه فرض عددا من التحذيرات والإجراءات الوقائية على بعثة الفريق لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في تنزانيا.

وشدد أبو عبلة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لجميع أفراد البعثة، مع التشديد على ارتداء الكمامات طوال الوقت حتى داخل فندق الإقامة.

كما أكد طبيب الفريق على تعقيم غرف البعثة بالكامل في فندق الإقامة بشكل دوري، إضافة إلى تعقيم معدات وأدوات التدريب بشكل يومي.

ويجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق ظهر اليوم السبت مع جهازه المعاون بفندق الإقامة في تنزانيا.

يشهد الاجتماع مراجعة الوحدات التدريبية والبدنية للفريق على مدار الثلاثة أيام المقبلة التي تشهد تواجد الفريق في تنزانيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في تنزانيا بعد ظهر اليوم السبت بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

الأهلي سيمبا في إفريقيا
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