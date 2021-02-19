تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا بسبب"العنصرية ضد لاعبه"

تقدم المريخ السوداني بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" متهما إياه بالإساءة للاعبه عبد الرحمن إسحاق بعبارات عنصرية.

وحسبما ذكر موقع "كفر ووتر" السوداني فإن مصدر مسؤول في المريخ أبلغهم بأن مجلس الإدارة طلب من رئيس بعثة النادي في مصر الصادق مادبو بزيارة مقر كاف للتقدم بالشكوى والاستدلال بتسجيل للمباراة.

وأشار المصدر وفقا للصحيفة إلى أن "بعض لاعبي الأهلي بقيادة عمرو السولية استنكروا تصرف زميلهم وأن كهربا تعمد تغطية فمه بيده ليخفي الإساءات التي وجهها للاعب المريخ".

وأضاف "لاعب المريخ سيصعد القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم حال عدم قيام كاف بمعاقبة كهربا".

وكان المريخ خسر من الأهلي يوم الثلاثاء الماضي في استاد القاهرة بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

في سياق آخر أدان مجلس إدارة المريخ طريقة تحدث شريف عبد المنعم ورضا عبد العال لاعبي الأهلي السابقين عن الفريق وطريقتهما بالسخرية منه.

وأوضح التقرير أن شريف عبد المنعم قال: "لاعبو المريخ يشعرون بالفرح للعب في استاد القاهرة"، فيما استخف رضا عبد العال بفريق المريخ وتاريخه وجماهيريته.

وأكد المصدر ذاته أنه على شريف عبد المنعم ورضا عبد العال العودة لرئيس الأهلي محمود الخطيب ليعرفا منه بعض التفاصيل عن تاريخ المريخ.