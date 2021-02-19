حازم فتوح: أقنعت بواكي بالانضمام إلى الزمالك.. وإجمالي قيمة انتقاله كانت أقل من صفقة الجزيري

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري في صراع على الكرة مع داميون لوي في مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين حقيقة تفاوض الزمالك مع الغاني ريتشموند بواكي قبل ضم سيف الدين الجزيري قادما من المقاولون العرب.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

ريتشموند بواكي

النادي : ريد ستار بلجراد

الزمالك

وقال حازم فتوح "تواصل معي خالد رفعت مدير تعاقدات الزمالك قبل رحيل مصطفى محمد لضم مهاجم أجنبي قوي قبل مواجهات دوري أبطال إفريقيا والأولوية أن يكون المهاجم لاعبا حرا ليكون أقل تكلفة على النادي".

وأضاف عبر قناة النهار "تواصلت مع اللاعب وأقنعته بالانضمام مع الزمالك بفضل اسم النادي والأسماء التي سبق لها وأن تألقت بقميص الأبيض ومن ثم انتقلوا إلى أوروبا".

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وواصل "وتلقيت بريدا إلكترونيا رسميا من اللاعب برغبته في الانضمام إلى نادي الزمالك قبل يوم 30 يناير، وكانت الأولوية له لضمه ليدخل القائمة عقب رحيل محمد أوناجم".

وتابع "خالد رفعت كان حريصا على الوصول لأقل قيمة في الصفقة حتى لا يكلف الإدارة المقبلة ماليا مع اللاعب، وحددنا مدة التعاقد وقيمة الصفقة قبل 24 ساعة من نهاية سوق الانتقالات".

المهاجم الغاني البالغ 28 عاما كان قد فسخ تعاقده في وقت سابق مع نادي النجم الأحمر الصربي، وسبق له أن لعب لأندية يوفنتوس وأتالانتا وساسولو وجنوى في إيطاليا.

وشدد "إجمالي قيمة الصفقة كانت أقل من صفقة سيف الدين الجزيري".

وأكمل "خالد رفعت أثناء توجهه لنادي الزمالك أخبرني أنه تفاجئ بتعاقد نادي الزمالك مع سيف الدين الجزيري واعتذر عن ضم المهاجم الغاني".

وأتم "عماد عبد العزيز رئيس النادي لم يكن يعرف أن سيف الدين الجزيري لن يستطيع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا".

الزمالك ضم الجزيري على سبيل الإعارة قادما من المقاولون العرب لتعويض رحيل مصطفى محمد لجالاتا سراي التركي.

ولا يستطيع التونسي المشاركة مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بعدما شارك مع المقاولون العرب في الأدوار الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك سيف الدين الجزيري ريتشموند بواكي
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