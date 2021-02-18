مباشر كرة يد - الزمالك (7)-(5) الأهلي.. تقدم أبيض
الخميس، 18 فبراير 2021 - 17:33
كتب : Filgoal Team
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، ضمن المرحلة الختامية لدوري كرة اليد المصري للمحترفين.
ق. 9 كاستيلو يسجل للأهلي من رمية جزائية. 7-5 للزمالك.
ق. 8 مصطفى خليل يسجل للزمالك. 7-4 للزمالك.
ق. 7 نعمان يسجل للأهلي. 5-4 للزمالك.
ق. 6 وسام سامي يسجل للزمالك.
-فيصل يسجل للأهلي. 4-3 للزمالك.
ق. 5 كاستيلو يسجل الثاني للأهلي من رمية جزائية. 4-2 للزمالك.
الدرع يسجل مجددا. 4-1 للزمالك.
يحيى الدرع يسجل للزمالك. 3-1 للزمالك.
ق. 3 فيصل يسجل الأول للأهلي.
ق. 3 محمد علي يتصدى مجددا ويمرر إلى عمر بكار الذي يسجل الثاني.
ق. 2 محمد علي يتصدى بشكل رائع.
ق. 2 الطيار يتصدى من وسام سامي على الدائرة.
ق. 2 الأهلي يهدر
ق. 1 أكرم يسري يتقدم للزمالك من رمية جزائية.
بداية المباراة