مباشر كرة يد - الزمالك (7)-(5) الأهلي.. تقدم أبيض

الخميس، 18 فبراير 2021 - 17:33

كتب : Filgoal Team

الزمالك - كرة يد - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، ضمن المرحلة الختامية لدوري كرة اليد المصري للمحترفين.

ق. 9 كاستيلو يسجل للأهلي من رمية جزائية. 7-5 للزمالك.

ق. 8 مصطفى خليل يسجل للزمالك. 7-4 للزمالك.

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ق. 7 نعمان يسجل للأهلي. 5-4 للزمالك.

ق. 6 وسام سامي يسجل للزمالك.

-فيصل يسجل للأهلي. 4-3 للزمالك.

ق. 5 كاستيلو يسجل الثاني للأهلي من رمية جزائية. 4-2 للزمالك.

الدرع يسجل مجددا. 4-1 للزمالك.

يحيى الدرع يسجل للزمالك. 3-1 للزمالك.

ق. 3 فيصل يسجل الأول للأهلي.

ق. 3 محمد علي يتصدى مجددا ويمرر إلى عمر بكار الذي يسجل الثاني.

ق. 2 محمد علي يتصدى بشكل رائع.

ق. 2 الطيار يتصدى من وسام سامي على الدائرة.

ق. 2 الأهلي يهدر

ق. 1 أكرم يسري يتقدم للزمالك من رمية جزائية.

بداية المباراة

كرة يد الزمالك الأهلي
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