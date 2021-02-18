مباشر كرة يد - الزمالك (17)-(19) الأهلي.. تقدم أحمر

الخميس، 18 فبراير 2021 - 17:33

كتب : Filgoal Team

الزمالك - كرة يد - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، ضمن المرحلة الختامية لدوري كرة اليد المصري للمحترفين.

ق. 36 الدرع يسجل. 18-17 للأهلي

ق. 35 - 17-16 للأهلي

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ق. 31 أكرم يسري يسجل التعادل للزمالك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 إيقاف دقيقتين مجددا لـ إسلام حسن.

ق. 29 فيصل يسجل للأهلي. 15-14 للأهلي.

ق. 26 إيقاف دقيقتين لـ إسلام حسن.

ق. 26 فيصل يسجل التعادل للأهلي. 14-14

ق. 24 أحمد الأحمر يسجل. 14-12 للزمالك.

ق. 22 التعادل سيد الموقف. 12-12

ق. 19 يحيى الدرع يسجل التعادل للزمالك. 11-11

ق. 18 الجزيري يسجل وتقدم أحمر لأول مرة. 11-10 للأهلي.

ق. 17 الطيار يتألق ويتصدى لرمية جزائية من أكرم يسري.

ق. 17 محسن رمضان يتعادل للأهلي. 10-10.

ق. 16 أكرم يسري يسجل للزمالك. 10-9 للزمالك.

ق. 15 نعمان يتابع بعد تصدي محمد علي ويسجل التعادل. 9-9

ق. 13 محسن رمضان يسجل للأهلي. 9-7 للزمالك.

ق. 12 حسن وليد يسجل للزمالك. 9-6 للزمالك.

ق. 12 أحمد الأحمر يشارك

ق. 11 الأهلي يرد سريعا عن طريق كاستيلو. 8-6 للزمالك.

ق. 11 الدرع يسجل كرة ساقطة بشكل رائع. 8-5 للزمالك.

ق. 9 كاستيلو يسجل للأهلي من رمية جزائية. 7-5 للزمالك.

ق. 8 مصطفى خليل يسجل للزمالك. 7-4 للزمالك.

ق. 7 محمود نعمان يسجل للأهلي. 5-4 للزمالك.

ق. 6 وسام سامي يسجل للزمالك.

-فيصل يسجل للأهلي. 4-3 للزمالك.

ق. 5 كاستيلو يسجل الثاني للأهلي من رمية جزائية. 4-2 للزمالك.

الدرع يسجل مجددا. 4-1 للزمالك.

يحيى الدرع يسجل للزمالك. 3-1 للزمالك.

ق. 3 فيصل يسجل الأول للأهلي.

ق. 3 محمد علي يتصدى مجددا ويمرر إلى عمر بكار الذي يسجل الثاني.

ق. 2 محمد علي يتصدى بشكل رائع.

ق. 2 الطيار يتصدى من وسام سامي على الدائرة.

ق. 2 الأهلي يهدر

ق. 1 أكرم يسري يتقدم للزمالك من رمية جزائية.

بداية المباراة

كرة يد الزمالك الأهلي
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