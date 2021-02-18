علي ماهر يضم 29 لاعبا لمعسكر سموحة.. وغياب كريم العراقي

اختار علي ماهر المدير الفني لـ المصري البورسعيدي 29 لاعبا لمواجهة سموحة في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

وينتظم الفريق في معسكر تدريبي بأحد فنادق برج العرب، استعدادا للمباراة المقررة يوم الإثنين المقبل 22 فبراير، على ملعب الجيش ببرج العرب.

وشهدت القائمة غياب كريم العراقي، وتواجد ثلاثي الناشئين، علي حمدي وزياد فرج وإبراهيم سعيد.

وضمت قائمة المصري:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - عصام ثروت - أحمد دعدور - محمد شحاته.

الدفاع : أحمد شديد قناوي - إسلام صلاح - عمرو موسى - أحمد شوشة - محمد الصالح - علاء عطا - معاذ أنور.

الوسط: فريد شوقي - محمد جريندو - عمر كمال - سعيدو سيمبوريه - إيزي ايميكا - أحمد رفعت - محمد عنتر - حجاج عويس - حسن علي - إسلام عطية - محمد جابر - مصطفى سلطان - علي حمدي - زياد فرج - إبراهيم سعيد.

في خط الهجوم : أحمد جمعة - أوستين أموتو - كازادي كاسينجو.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 11 مباراة بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر.