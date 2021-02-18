انتهت كأس مصر - طلائع الجيش (3) (1) القناة

الخميس، 18 فبراير 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمواجهة طلائع الجيش والقناة في إطار مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر.

ويسعى طلائع الجيش لتفادي المفاجأت والسعي لتكرار إنجاز الموسم الماضي، فيما يريد القناة بطل نسخة 1964 إحداث المفاجأة.

الفائز سيلتقي مع المصري البورسعيدي الذي تفوق على المنصورة بثلاثية دون مقابل.

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انتهت

ق 85: جووول تقليص الفارق.. مروان حمدي ينفرد ويراوغ الحارس ويسكن الكرة في الشباك.

ق 61: عرضية من بوزاس إلى عمرو مرعي يشتتها المدافع لتصل لبوزاس مجددا الذي يسدد لترتطم بالمدافع وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول علي الفيل والثاني.. ركلة ثابتة نفذها بوزاس ارتدت من القائم ليودعها على الفيل في الشباك بسهولة.

ق 35: العارضة تتصدى لتسديدة عمرو مرعي من داخل منطقة الجزاء.

ق 24: جوووول أول للطلائع... محمد ناصف يمرر عرضية أرضية تمر من الجميع ويودعها محمد شحاتة في الشباك.

بداية اللقاء

طلائع الجيش القناة كأس مصر
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