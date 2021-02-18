مباشر كأس مصر - طلائع الجيش (1) (0) القناة.. شحاتة والأول

الخميس، 18 فبراير 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمواجهة طلائع الجيش والقناة في إطار مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر.

ويسعى طلائع الجيش لتفادي المفاجأت والسعي لتكرار إنجاز الموسم الماضي، فيما يريد القناة بطل نسخة 1964 إحداث المفاجأة.

الفائز سيلتقي مع المصري البورسعيدي الذي تفوق على المنصورة بثلاثية دون مقابل.

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ق 24: جوووول أول للطلائع... محمد ناصف يمرر عرضية أرضية تمر من الجميع ويودعها محمد شحاتة في الشباك.

بداية اللقاء

طلائع الجيش القناة كأس مصر
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