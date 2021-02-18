مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: بيع الشحات؟ حديث لا يمت للواقع بصلة.. اللاعب مهم للفريق

الخميس، 18 فبراير 2021 - 14:07

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات ضد بايرن ميونيخ

نفى مصدر مسؤول داخل الأهلي، التقارير الصحفية التي تحدثت عن نية النادي بيع جناح الفريق حسين الشحات، لتمويل صفقة ضم مهاجم جديد للفريق، بناء على قرار لجنة التخطيط.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "هذا الحديث لا يمت للواقع بصلة. لجنة التخطيط لم تجتمع من الأساس لتتخذ قرارات أو تدرس مقترحات في هذا الصدد".

وأوضح "الشحات يمثل أهمية للفريق، ولاعب أساسي في خطط بيتسو موسيماني المدير الفني".

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وانضم الشحات للأهلي في يناير 2019، قادما من العين الإماراتي.

ومنذ ذلك الحين، سجل 17 هدفا وصنع 13 في 71 مباراة بالقميص الأحمر، وحصد مع الفريق 5 ألقاب.

حسين الشحات الأهلي
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