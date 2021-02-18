الإسماعيلي: سنقدم احتجاج ضد البنا.. لم يحمنا من عنف لاعبي الزمالك

الخميس، 18 فبراير 2021 - 00:54

كتب : ياسر الشريف

أوباما يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الأول في الإسماعيلي

كشف علاء وحيد المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، بأن فريقه سيقدم احتجاج لاتحاد الكرة ضد محمود البنا حكم مباراة فريقه أمام الزمالك.

الإسماعيلي خسر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

أخبار متعلقة
مدرب الإسماعيلي: قدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم أمام الزمالك حسين السيد يكشف ما جرى بينه وبين شيكابالا في لقاء الزمالك والإسماعيلي عبد الهادي: أداء الزمالك لم يكن جيدا في الشوط الأول أمام الإسماعيلي أشرف قاسم: أداء الزمالك أمام الإسماعيلي لم يكن هو المنتظر

وقال علاء وحيد في تصريحات لموقع الإسماعيلي الرسمي: "سنتقدم باحتجاج رسمي للجنه الحكام واللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم ضد حكم لقاء الزمالك والإسماعيلي".

وأضاف "الحكم لم يوفر الحماية للاعبي الفريق من الخشونة المتعمدة والضرب بدون كرة من لاعبي الزمالك، مما نتج عنه إصابات عديده في صفوف الفريق".

علاء وحيد أكمل "الحكم لم يعط حتى تحذير للاعبي الزمالك، في الوقت الذي أسرف فيه في إعطاء إنذارات وطرد للاعبي الإسماعيلي لتوفير الحمايه للاعبي الزمالك، بجانب بعض القرارات التي أثرت على نتيجه المباراة، ومنها عدم احتساب ضربه جزاء صحيحة للإسماعيلي وعدم الرجوع للـVAR".

المتحدث باسم الإسماعيلي أتبع "نثق في لجنة الحكام وجميع الحكام، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أخطاء عديدة في مباريات سابقه، خسرنا فيها نقاط كنا الأحق بها بشهاده الجميع".

وأتم "الإسماعيلي يطالب بعدم إسناد مبارياته القادمه لأي حكم تسبب في ظلم الإسماعيلي تحكيميا، ومراعاة عدم تكرار أخطاء حدثت تجاه الفريق. لا نطلب سوى العدالة أسوة بباقي الفرق".

في الدوري الإسماعيلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي: سنقدم احتجاج ضد البنا.. لم يحمنا من عنف لاعبي الزمالك 8 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: متمسكون باستمرار ساسي.. العائق المادي هو ما يقف أمامنا 24 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: قدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم أمام الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
حسين السيد يكشف ما جرى بينه وبين شيكابالا في لقاء الزمالك والإسماعيلي 38 دقيقة | الدوري المصري
الـ12 على التوالي.. مانشستر سيتي يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك إيفرتون 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بورتو يصعق يوفنتوس في لعنة الثواني الأولى.. ودورتموند يُدمر إشبيلية ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – طبيب الزمالك يسبق البعثة إلى السنغال "لعدم ترك مجال للصدفة" ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الهادي: أداء الزمالك لم يكن جيدا في الشوط الأول أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك