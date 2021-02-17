خبر في الجول – طبيب الزمالك يسبق البعثة إلى السنغال "لعدم ترك مجال للصدفة"

يسافر محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك رفقة أحد إداريي الفريق إلى السنغال مساء غد الخميس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طبيب الزمالك اختار السفر مبكرا إلى السنغال، لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، وتدابير فيروس كورونا الاحترازية.

ويريد محمد أسامة عدم ترك أي مجال للصدفة في الرحلة، لتفادي إصابة أي لاعب بفيروس كورونا.

الزمالك يواجه تونجيث السنغالي يوم 23 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك قد تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى بدون أهداف، فيما خسر تونجيث أمام الترجي بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الزمالك فاز اليوم الأربعاء على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري المصري.

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