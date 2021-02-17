مباشر في إنجلترا - إيفرتون (1)-(3) مانشستر سيتي.. جوووووول الثالث

يستضيف إيفرتون فريق مانشستر سيتي في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة برصيد 53 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، أما إيفرتون فرصيده 37 نقطة من 22 مباراة في المركز السابع.

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ق77 جووووول بيرناردو سيلفا يؤمن نقاط المباراة

ق63 جووووول رياض محرز

ق55 خيسوس يهدر التقدم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 جووووول التعادل من ريتشارليسون

ق32 جووووول فيل فودين يحول السيطرة لهدف

ق22 سيطرة تامة من مانشستر سيتي والاستحواذ يصل إلى 78% - 22%

ق18 خروج ياري مينا للإصابة ونزول كولمان

انطلاق المباراة