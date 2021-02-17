مباشر ليلة الأبطال – بورتو (1) - (0) يوفنتوس.. إشبيلية (1) - (1) دورتموند

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي تقامم اليوم الأربعاء.

بورتو X يوفنتوس

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ق1: جووووول بورتو يصعق يوفنتوس بهدف مبكر جدا جدا عن طريق مهدي طارمي.

انطلاق المباراة.

إشبيلية X دورتموند

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ق19: جووووووول محمود داوود يدرك التعادل لدورتموند.

ق7: جوووووول إشبيلية يسجل الهدف الأول عن طريق سوسو.

انطلاق المباراة.