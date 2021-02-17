مباشر ليلة الأبطال – بورتو (1) - (0) يوفنتوس.. إشبيلية (1) - (1) دورتموند
الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 21:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي تقامم اليوم الأربعاء.
بورتو X يوفنتوس
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق1: جووووول بورتو يصعق يوفنتوس بهدف مبكر جدا جدا عن طريق مهدي طارمي.
انطلاق المباراة.
إشبيلية X دورتموند
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق19: جووووووول محمود داوود يدرك التعادل لدورتموند.
ق7: جوووووول إشبيلية يسجل الهدف الأول عن طريق سوسو.
انطلاق المباراة.