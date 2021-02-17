مباشر في الدوري – الزمالك (1)-(1) الإسماعيلي.. بنشرقي يشارك

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 19:11

كتب : FilGoal

شيكابالا ومحمد الشامي من مباراة الزمالك والإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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ق. 65 بنشرقي يشارك بدلا من شيكابالا

ق. 63 فرجاني ساسي يشارك بدلا من إمام عاشور.

ق. 62 جووول التعادل للإسماعيلي عن طريق محمد الشامي بعد بينية من شيلونجو، ليستلمها ويسدد أرضية على يسار محمد أبو جبل.

ق. 60 أري بابل يشارك بدلا من محمد صادق.

ق. 59 عرضية من الجهة اليمنى، قابلها أوباما برأسية يمسكها محمد فوزي بثبات.

ق. 56 بينية رائعة من شيكابالا يقابلها أوباما برأسية بعيدة عن المرمى.

محمود البنا يلغي الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ق. 56 جووول ثاااني للزمالك. ركنة نفذها زيزو وارتقى لها الجزيري مع محمد فوزي لتسقط على الأرض ويسكنها الجزيري في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 49 جووول أول للزمالك. مخالفة ينفذها زيزو ويقابلها محمود علاء بلمسة يتصدى لها محمد فوزي، ويتابعها أوباما في المرمى مسجلا الأول.

ق. 47 عرضية من فخر الدين بن يوسف تذهب في طريقها للمرمى بكن فوق القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 47 عرضية رائعة من عبد الله جمعة، يقابلها شيلونجو برأسية في العارضة.

ق. 46 محمد عادل يقطع الكرة من طارق حامد ويمرر الكرة إلى شيلونجو لكن فتوح يعود بشكل رائع ويقطع الكرة.

ق. 40 تبديل اضطراري للإسماعيلي بدخول عماد حمدي بدلا من محمد حسن.

ق. 32 الجزيري يمر بمهارة فائقة ويرسل عرضية يبعدها الدفاع.

ق. 31 تصويبة من محمد الشامي فوق المرمى.

ق. 28 خطأ فادح من أبو جبل في الاستلام والكرة تصل إلى محمد الشامي الذي يسدد خارج المرمى.

ق. 25 كرة ثابتة ينفذها شيكابالا ويقابلها أوباما برأسية في يد الحارس.

ق. 23 أخطر فرص اللقاء بعد اختراق من فتوح وتمريرة إلى سيف الجزيري الذي سدد مباشرة لكن محمد فوزي تصدى لها وأبعدها الدفاع.

ق. 21 إنذار لـ محمد حسن بعد شد حازم إمام.

ق. 16 عرضية من الجهة اليمنى تمر من محمود علاء، وينقذها طارق حامد قبل متابعة فخر الدين بن يوسف في المرمى.

ربع ساعة مرت دون خطورة على الفريقين

بداية المباراة

في الدوري الزمالك الإسماعيلي
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