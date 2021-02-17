مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) الاتحاد.. الإنتاج الحربي (0)-(0) غزل المحلة

تقام مباراتان من الجولة 14 للدوري المصري في توقيت واحد، إذ يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الاتحاد، أما غزل المحلة فيحل ضيفا على الإنتاج الحربي.

ويحل سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 12 مباراة بينما الاتحاد يحل عاشرا برصيد 14 نقطة من 9 مباريات.

ويأتي غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة بينما الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط من نفس عدد المباريات.

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سيراميكا كليوباترا (0) × (1) الاتحاد

ق33 محمد صبحي يتألق لتسديدة أحمد ياسر ريان

ق24 جوووول كريم الديب يسجل بتسديدة قويةعلى يمين عامر عامر ويتقدم للاتحاد

ق23 خروج صالح جمعة للإصابة ونزول عاشور الأدهم

ق10 التعادل لا يزال سلبيا

انطلاق المباراة

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الإنتاج الحربي (0) × (0) غزل المحلة

ق10 التعادل السلبي حتى الآن

انطلاق المباراة

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