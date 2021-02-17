فيرديناند: صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي

يعتقد ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق أن محمد صلاح مهاجم ليفربول يعد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وصلاح سجل هدفا وقاد ليفربول للفوز على لايبزج بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.(طالع التفاصيل)

وقال فيرديناند في تصريحات لـBT Sport: "صلاح يوضح دائما أنه وضع لنفسه معايير عالية جدا، وعليه أن يحافظ عليها".

وأضاف "لا يتعلق الأمر بموسم واحد أو موسمين فقط لكي نصف اللاعب بالنجم الكبير، بل يتعلق بالحفاظ على مستواه المرتفع على مدار 3 أو 4 أو 5 مواسم وصلاح يفعل ذلك".

وأكمل "صلاح سيصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، ليس فقط لأنه هداف، بل لأنه يقدم هذه المستويات الرائعة".

تعرف على تقييم صلاح أمام لايبزيج من الصحف الإنجليزية

أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج

الدولي المصري انضم إلى ليفربول قادما من روما في صيف 2017، وتعملق في موسمه الأول وأحرز 44 هدفاً خلال 52 مباراة، كما أنه يسجل أكثر من 20 هدفًا كل موسم.

صلاح يتخطى أهداف الموسم الماضي ويواصل مطاردة جيرارد أوروبيا

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 24 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا، ليتخطى عدد أهدافه في الموسم الماضي بعدما سجل 23 هدفا في 48 مباراة.

وأصبح لاعب بازل السابق ثاني أكثر من سجل في الموسم الحالي في كل المسابقات بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى، بـ24 هدفا.

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ هذه القائمة بـ30 هدفا.

وعزز صلاح تربعه على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفه رقم 24.

























وتُقام مباراة العودة يوم 10 مارس المقبل في ملعب أنفيلد.

ويستعد ليفربول لملاقاة جاره إيفرتون في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.