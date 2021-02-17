الاتحاد المصري يعتذر عن عدم استضافة مواجهة الوداد وكايزر تشيفز

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

كايزر تشيفز

اعتذر اتحاد الكرة المصري عن عدم استضافة مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة يوم 19 فبراير الجاري، إلا أنها تأجلت مجددا بسبب عدم ملائمة الموعد للفريق الجنوب إفريقي. (طالع التفاصيل)

وقال اتحاد المصري عبر بيانه:

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"اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم لكل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغربي عن عدم استضافة لقاء الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تأجلت عن موعدها المحدد سلفا".

"جاء اعتذار الاتحاد المصري بسبب عدم موائمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهنة".

وكان من المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب الأهلي we السلام في القاهرة يوم 19 فبراير قبل أن تتأجل.

وحسبما علم FIlGoal.com من مصدر في الاتحاد الإفريقي "كاف" فأن "هناك هناك اتجاه قوي لتأجيل المباراة ليوم 28 فبراير والموافقة على طلب النادي الجنوب إفريقي نظرا لضيق الوقت".

وشدد المصدر "يمكن القول بأنه تم الاستقرار على يوم 28 كموعدا للمباراة بشكل نهائي في القاهرة وننتظر فقط التأكيد الرسمي وإخطار النادييان".

وصرّح مصدر من الاتحاد المغربي لـ FIlGoal.com أيضا قائلا: "كاف تحدث معانا ليلة أمس لترحيل موعد المباراة ليوم 28 فبراير وأخبرناهم بموافقة الوداد بذلك ونحن ننتظر القرار الرسمي".

وكان موعد المباراة المقرر لها 13 فبراير الماضي لكن تأجلت بسبب رفض السلطات المغربية دخول الفريق الجنوب إفريقي بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

الاتحاد المصري الوداد كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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