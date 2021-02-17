الاتحاد المصري يعتذر عن عدم استضافة مواجهة الوداد وكايزر تشيفز

اعتذر اتحاد الكرة المصري عن عدم استضافة مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة يوم 19 فبراير الجاري، إلا أنها تأجلت مجددا بسبب عدم ملائمة الموعد للفريق الجنوب إفريقي. (طالع التفاصيل)

وقال اتحاد المصري عبر بيانه:

"اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم لكل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغربي عن عدم استضافة لقاء الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تأجلت عن موعدها المحدد سلفا".

"جاء اعتذار الاتحاد المصري بسبب عدم موائمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهنة".

🔴بعد تغيير موعد المباراة: اتحاد الكرة يعتذر عن استضافة الوداد وكايزرتشيفز ...⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/8BxnjFuHzO — EFA.eg (@EFA) February 17, 2021

وكان من المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب الأهلي we السلام في القاهرة يوم 19 فبراير قبل أن تتأجل.

وحسبما علم FIlGoal.com من مصدر في الاتحاد الإفريقي "كاف" فأن "هناك هناك اتجاه قوي لتأجيل المباراة ليوم 28 فبراير والموافقة على طلب النادي الجنوب إفريقي نظرا لضيق الوقت".

وشدد المصدر "يمكن القول بأنه تم الاستقرار على يوم 28 كموعدا للمباراة بشكل نهائي في القاهرة وننتظر فقط التأكيد الرسمي وإخطار النادييان".

وصرّح مصدر من الاتحاد المغربي لـ FIlGoal.com أيضا قائلا: "كاف تحدث معانا ليلة أمس لترحيل موعد المباراة ليوم 28 فبراير وأخبرناهم بموافقة الوداد بذلك ونحن ننتظر القرار الرسمي".

وكان موعد المباراة المقرر لها 13 فبراير الماضي لكن تأجلت بسبب رفض السلطات المغربية دخول الفريق الجنوب إفريقي بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.