قائد ليفربول يشيد بما فعله صلاح وماني أمام لايبزيج

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 13:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني - ليفربول

أشاد جوردن هندرسون قائد ليفربول بما قدمه الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في لقاء الفريق ضد لايبزيج وأرجع الفضل لها في تحقيق الانتصار.

وفاز ليفربول على لايبزج بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وسجل صلاح هدف الريدز الأول.(طالع التفاصيل)

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد ظهر صلاح وماني بمستوى جيد طوال المباراة".

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وأضاف "لولا ضغطهما المتواصل من الخط الأمامي لما استطاعا استغلال الخطأين اللذين نتج عنهما الهدفين".

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وتابع "كانت مباراة صعبة ومهمة بالنسبة لنا. نحن سعداء بالأداء الذي قدمناه، وكان من المهم أن نسجل هدفين ونحافظ على نظافة شباكنا. إجمالًا، كانت ليلة جيدة".

وأوضح "قدمنا أداءً دفاعيًا مميزًا منذ البداية وحتى النهاية، والفريق بأكمله قام بالضغط كما ينبغي. لقد استعدنا الكرة في أكثر من موقف، وخلقنا عدة فرص خطيرة".

وشدد قائد الحمر "لقد قطعنا نصف الطريق فقط. لا تزال هناك مباراة أخرى في ملعب أنفيلد، ولا شك أنها ستكون صعبة أيضًا".

وتُقام مباراة العودة يوم 10 مارس المقبل في ملعب أنفيلد.

وأكمل "علينا أن نواصل العمل والقتال في كل مباراة. لقد مررنا بالكثير من المواقف الصعبة هذا الموسم، وعلينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة".

وأردف "يمكننا القول أننا خطونا خطوة في الاتجاه الصحيح، لذا نحتاج للحفاظ على هذا المستوى في المباريات القادمة. إذا قدمنا أداءً مماثلًا في الفترة المقبلة، ستعود النتائج الإيجابية من جديد".

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ويستعد ليفربول لملاقاة جاره إيفرتون في دربي الميرسيسايد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

وأتم هندرسون "علينا أن نحول تركيزنا إلى الدوري ومواجهة الدربي المهمة. نحتاج للتعافي سريعًا، وسنبذل كل ما في وسعنا يوم السبت المقبل".

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