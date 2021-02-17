تأجيل جديد لمباراة الوداد وكايزر.. وفي الجول يوضح الموعد المحتمل

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 12:52

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - الوداد

أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" تأجيل مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى أجل غير مسمى، حسبما أوضحت شبكة "بي إن سبورتس".

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 19 فبراير الجاري، على ملعب الأهلي WE السلام في القاهرة بعد تعذر إقامتها في المغرب.

وأصدر نادي كايرز تشيفز أمس بيانا يوضح فيه صعوبة خوض المباراة في الموعد الجديد لسبيين. (طالع التفاصيل)

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وحسبما علم FIlGoal.com من مصدر في الاتحاد الإفريقي "كاف" فأن "هناك هناك اتجاه قوي لتأجيل المباراة ليوم 28 فبراير والموافقة على طلب النادي الجنوب إفريقي نظرا لضيق الوقت".

وشدد المصدر "يمكن القول بأنه تم الاستقرار على يوم 28 كموعدا للمباراة بشكل نهائي في القاهرة وننتظر فقط التأكيد الرسمي وإخطار النادييان".

وصرّح مصدر من الاتحاد المغربي لـ FIlGoal.com أيضا قائلا: "كاف تحدث معانا ليلة أمس لترحيل موعد المباراة ليوم 28 فبراير وأخبرناهم بموافقة الوداد بذلك ونحن ننتظر القرار الرسمي".

وكان موعد المباراة المقرر لها 13 فبراير الماضي لكن تأجلت بسبب رفض السلطات المغربية دخول الفريق الجنوب إفريقي بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

الوداد كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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