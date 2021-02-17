صلاح يتخطى أهداف الموسم الماضي ويواصل مطاردة جيرارد أوروبيا

سجل محمد صلاح هدفا ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، ليتخطى عدد أهدافه في الموسم الماضي ويواصل مطاردة ستيفن جيرارد أسطورة الفريق السابق.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ليفربول انتصر على لايبزيج بهدفين دون مقابل وبأقدام صلاح وساديو ماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وارتفع عدد أهداف صلاح في الموسم الحالي لـ24 هدفا، سجلهم خلال 34 مباراة.

ليكون صلاح قد سجل في الموسم الحالي، أكثر مما سجله في الموسم الماضي بأكلمه بعدما هز شباك المنافسين 23 مرة خلال 48 مباراة في موسم 2019-2020.

وسجل صلاح 17 هدفا في الدوري الإنجليزي يتصدر بهم قائمة الهدافين في المسابقة، بالإضافة لـ3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

كما واصل صلاح تربعه على عرش الهدافين لليفربول في دوري أبطال أوروبا ووصل لهدفه رقم 24.

لكن صلاح لا يزال يُطارد رقم ستيفن جيرارد كأكثر هداف لليفربول في جميع المسابقات الأوروبية.

وسجل جيرارد 41 هدفا لليفربول في كل المسابقات الأوروبية وليس دوري أبطال أوروبا فقط.

وعلى جانب أخر، سجل صلاح هدفه رقم 118 مع ليفربول خلال 186 مباراة في كل البطولات.

ليعادل صلاح عدد أهداف يان سانت جون لاعب الفريق السابق الذي لعب للفريق منذ عام 1961 وحتى عام 1971.

وارتقى صلاح ليحتل المرتبة الثالثة عشر في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول.

ويحتاج صلاح أن يصل لهدفه رقم 124 ليتخطى عدد أهداف ديك فورشاو ويصل للمرتبة الثانية عشر.

ويفصل بين صلاح والدخول في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ النادي؛ تسجيل 13 هدفا.

إذ يحتل سام رايبولد المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 130 هدفا.

ويُعد إيان راش الهداف التاريخي لليفربول برصيد 346 هدفا.