كورييري ديللو سبورت: غياب بونوتشي قد يمتد 20 يوما

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 11:07

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي - يوفنتوس - ستيفاني فرابارت - دوري أبطال أوروبا

قد يمتد غياب ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس لفترة أطول بعدما تأكد غيابه عن لقاء بورتو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان أندريا بيرلو المدير الفني قد أوضح أمس غياب بونوتشي عن المواجهة رغم سفره مع الفريق إلى البرتغال.

وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن الدولي الإيطالي سيغيب 20 يوما عن السيدة العجوز.

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غياب يضاف لسلسلة من الغيابات التي ضربت السيدة العجوز مؤخرا بإصابتي خوان كوادرادو وأرتور ميلو.

ولا يعد دفاع يوفنتوس في ورطة إذ يتواجد مريي ديميرال وماتيس دي ليخت وجورجيو كيلليني في خط الدفاع، وجميعهم متاحين للقاء بورتو.

التقرير أضاف أيضا أن الأمريكي ويستون ماكيني والإسباني ألفارو موراتا لا زالا يعانيان بدنيا وقد يغيبا عن مواجهة الليلة.

بونوتشي (33 عاما) خاض الموسم الجاري 25 مباراة سجل هدفين في جميع المسابقات.

يوفنتوس دوري أبطال أوروبا ليوناردو بونوتشي
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