مباشر ليلة الأبطال – برشلونة (1) - (1) سان جيرمان.. مبابي جوووول

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 21:14

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو برشلونة أمام باريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي تقام في ملعب كامب نو.

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ق36: تير شتيجن يتصدى لتسديدة من كورزاوا.

ق33: جوووول مبابي يدرك التعادل لسان جيرمان بعد مراوغة رائعة للنجليه وسدد بيسراه بقوة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

ق28: جوووول ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة من ركلة جزاء.

ق27: ضربة جزاء لبرشلونة بداعي عرقلة دي يونج والحكم يتأكد من اللقطة عن طريق تقنية الفيديو.

ق19: إيكاردي يهدر انفرادا ويسدد الكرة ضعيفة بيسراه قبل أن يشتتها دفاع برشلونة.

ق14: كيلور نافاس ينقذ برشلونة ويتصدى لتسديدة جريزمان على مرتين.

ق3: تير شتيجن يخرج من مرماه سريعا ليشتت الكرة قبل أن تصل لمبابي في انفراد تام.

انطلاق المباراة.

برشلونة سان جيرمان ليلة الأبطال
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