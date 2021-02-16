تشكيل ليلة الأبطال – ميسي وبيكيه يقودان برشلونة.. وإيكاردي ومبابي أساسيان مع سان جيرمان

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - ألافيس

يقود ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان تشكيل برشلونة اليوم الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان.

ويستضيف برشلونة في ملعبه كامب نو منافسه سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

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في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا- كليمنت لينجليه- جيرارد بيكيه- سيرجينيو ديست

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج- بيدري

في الهجوم: أنطوان جريزمان- ليونيل ميسي- عثمان ديمبيلي

فيما جاء تشكيل سان جيرمان كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: لايفن كورزاوا- برينسيل كيمبيمبي- ماريكينيوس- أليساندرو فلورينزي

في الوسط: إدريسا جانا جاي- لياندرو باريديس- ماركو فيراتي

في الهجوم: مويس كين- ماورو إيكاردي- كيليان مبابي

برشلونة سان جيرمان ليلة الأبطال
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