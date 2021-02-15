مجاهد لـ في الجول: لائحة الدوري تنص على تحمل الأندية تكاليف المسحات

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 21:53

كتب : بسام أبو بكر

أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم أن أندية الدوري هي التي تتحمل تكاليف المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وفقا للائحة المسابقة.

وقال مجاهد لـFilGoal.com: "قبل أن يتم تعييني رئيسا لاتحاد الكرة ولائحة المسابقة تنص على تحمل الأندية تكاليف المسحات الطبية".

وأضاف "من الممكن أن يراجع الجميع اللائحة المنشورة على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 10 ديسمبر الماضي".

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وأكمل "اتحاد الكرة كان يتحمل تكاليف المسحات لكل الأندية، على أمل الحصول على هذه المستحقات المالية من الأندية بعد ذلك".

وشدد "لا أطلب ذلك ولكن هذه شروط المسابقة الموضوعة قبل أن أتولى رئاسة اتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته "تكاليف المسحات في الموسم الجاري مليوني جنيه لكل ناد، بالإضافة إلى مليون جنيه لكل ناد شارك في الدوري الموسم الماضي".

وكان اتحاد الكرة أرسل خطابات لكل أندية الدوري يطالبهم بسداد قيمة المسحات الطبية الخاصة بالفرق في مباريات الدوري المصري في موعد أقصاه أسبوع.

وتحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة لـFilGoal.com مؤكدا أن ناديه لن يتحمل تكاليف المسحات الطبية. (طالع التفاصيل)

أحمد مجاهد اتحاد الكرة
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