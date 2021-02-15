مؤتمر موسيماني: لا أعذار في الأهلي.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة

اعترف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بكثرة الغيابات التي ضربت فريقه، لكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة الانتصار تحت أي ظروف.

الأهلي يستقبل المريخ السوداني غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "خضنا مباريات قوية في كأس العالم للأندية، كانت تجربة موفقة واستفدنا منها بشكل كبير ونجحنا في قياس مستوانا بالمقارنة مع الآخرين، وذلك أظهر العديد من الجوانب للعمل عليها".

وأضاف: "خيارات الفريق قبل ‏المباراة تأثرت بالمشاركة في مونديال الأندية نتيجة الغيابات والإصابات، وأن الأهلي لا يبحث ‏عن مبررات، خاصة أن المجموعة كلها قادرة على تعويض أي غيابات، والجهاز الفني كان ‏يضع ذلك في حساباته ويتوقع مثل هذه التحديات".

وتابع: "مواجهات الأهلي أمام فرق السودان دائما ما تكون صعبة، ولدينا ميزة ‏خوض أول لقاء على أرضنا، وسوف نواجه فريقا صعبا حصل على راحة أكبر ومميز بدنيا ‏ولا يعاني من غيابات، ولكننا في الأهلي لا نتحدث عن أعذار وأتوقع أن نقدم نتيجة إيجابية".

وواصل: "النسخة الحالية من البطولة تضم فرقا قوية، وستشهد نفس ‏الصعوبات المعتادة نحو الفوز باللقب، لكن الفريق اعتاد على مواجهة النقص العددي سواء ‏بسبب الإصابات أو كورونا، فلاعبو الأهلي دائما على قدر المسؤولية ولديهم ما يكفي ‏لمواجهة الظروف الصعبة".

وشدد: " بالتأكيد سعيد باللعب على استاد القاهرة الذي يستضيف مباريات أقل، ‏مما يجعل أرضيته مناسبة للغاية، ولا مشاكل لدينا في اللعب بأي ملعب بشكل عام".

وبالحديث عن رغبة جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك في مواجهة الأهلي مجددا بالنهائي قال موسيماني: "لن أتحدث عن تلك التصريحات فأنا أركز في مباراة المريخ الآن".

وتابع "من يعلم من سيصل إلى النهائي فليتحدث عنه الآن وهو حر في تصريحاته، لن أعقب على ذلك وهو اعتاد الحديث عنا".

وأتم: "تركيز الجهاز الفني كان منصبًّا خلال الفترة الماضية على المشاركة ‏في بطولة كأس العالم للأندية، وأنه لا مجال للحديث عن أمور مستقبلية في الوقت الراهن، فالتركيز سيكون موجهًا خلال الفترة المقبلة على التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل دون ‏استباق للأحداث".

وعاد الأهلي قبل عدة أيام من قطر بعد تحقيق إنجاز الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

ويدافع الأهلي عن لقبه الإفريقي الذي حصده للمرة التاسعة في النسخة السابقة على حساب الزمالك في نهائي القرن.