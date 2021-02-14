مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) (0) فالنسيا.. قذيفة من مودريتش
الأحد، 14 فبراير 2021 - 17:06
كتب : FilGoal
يستقبل ريال مدريد نظيره فالنسيا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 23 للدوري الإسباني.
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ق.40 تسديدة يسارية قوية من مودريتش يتصدى لها جاومي بصعوبة
ق.26 خروج كارباخال مصابا وتعويضه بـ لوكاس فاسكيز
ق.12 جوووووووووووول بنزيمة يسجل الأول من تسديدة رائعة في الزاوية البعيدة
ق.8 قذيفة أرضية من كاسيميرو يتصدى لها جاومي دومينيك بقدمه بصعوبة
بداية المباراة
دقيقة حداد على باتشين لاعب ريال مدريد الراحل
بداية المباراة بعد قليل