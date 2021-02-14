مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) (0) فالنسيا.. قذيفة من مودريتش

الأحد، 14 فبراير 2021 - 17:06

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يستقبل ريال مدريد نظيره فالنسيا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 23 للدوري الإسباني.

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ق.40 تسديدة يسارية قوية من مودريتش يتصدى لها جاومي بصعوبة

ق.26 خروج كارباخال مصابا وتعويضه بـ لوكاس فاسكيز

ق.12 جوووووووووووول بنزيمة يسجل الأول من تسديدة رائعة في الزاوية البعيدة

ق.8 قذيفة أرضية من كاسيميرو يتصدى لها جاومي دومينيك بقدمه بصعوبة

بداية المباراة

دقيقة حداد على باتشين لاعب ريال مدريد الراحل

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد فالنسيا في إسبانيا الدوري الإسباني
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