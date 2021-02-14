مران الأهلي – جلسة مع ناصر ماهر.. وموسيماني يجتمع مع اللاعبين

الأحد، 14 فبراير 2021 - 16:39

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في قطر

أدى لاعبو النادي الأهلي مرانهم اليوم الأحد استعدادا لمباراة المريخ السوداني.

بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول اجتمع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي.

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن إصابة صلاح محسن عضو الأهلي: تواجد الفريق في المونديال تكريم لنا.. والجماهير زينت البطولة أمير توفيق: نعرف من الآن ما يحتاجه الأهلي في الصيفين المقبلين مدرب الأهلي: لا أعرف من أين يأتي اتهامنا بعدم الجرأة في كأس العالم

وشدد المدير الفني خلال اجتماعه باللاعبين على ضرورة غلق صفحة كأس العالم للأندية، والتركيز فيما هو مقبل من منافسات محلية وإفريقية؛ لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق هذا الموسم.

لاعبو الفريق خاضوا فقرة من التدريبات البدنية لمدة 30 دقيقة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في بداية المران، قبل أن يستكملوا تدريباتهم بالكرة.

بيتسو موسيماني، عقد جلسة مطولة مع ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق للاطمئنان على حالته.

وحرص موسيماني على الاجتماع بناصر ماهر في حضور أخصائي التأهيل بالفريق للاطمئنان على البرنامج التأهيلي والحالة البدنية والفنية للاعب.

ويواصل ناصر ماهر برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية، بعدما أجرى جراحة في الكتف في وقت سابق.

ويستعد الأهلي لمباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الأهلي المريخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي – جلسة مع ناصر ماهر.. وموسيماني يجتمع مع اللاعبين 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الإسماعيلي يعبر لافيينا بصعوبة في الكأس.. الاتحاد يفوز بركلتي جزاء.. وكوكاكولا يطيح بـ الإنتاج 19 دقيقة | مصر
مران الزمالك - باتشيكو يشد من أزر اللاعبين.. وتدريبات بدنية قوية 35 دقيقة | مصر
استراحة في إنجلترا - وست بروميتش (1) (0) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب أستون فيلا: عدوى التمريرات السيئة انتشرت في لقاء برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
روما يستعيد توازنه ويرتقي للمركز الثالث بسحق أودينيزي ساعة | الدوري الإيطالي
مدافع ليفربول: نلعب بشكل جيد لكننا لا نحقق النتائج المرجوة.. لا توجد أعذار 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري التركي – جالاتا سراي (2)-(1) قاسم باشا.. مصطفى وجوووووول قااااتل 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه
قد ينال إعجابك