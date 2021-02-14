مران الأهلي – جلسة مع ناصر ماهر.. وموسيماني يجتمع مع اللاعبين

أدى لاعبو النادي الأهلي مرانهم اليوم الأحد استعدادا لمباراة المريخ السوداني.

بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول اجتمع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي.

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد المدير الفني خلال اجتماعه باللاعبين على ضرورة غلق صفحة كأس العالم للأندية، والتركيز فيما هو مقبل من منافسات محلية وإفريقية؛ لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق هذا الموسم.

لاعبو الفريق خاضوا فقرة من التدريبات البدنية لمدة 30 دقيقة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في بداية المران، قبل أن يستكملوا تدريباتهم بالكرة.

بيتسو موسيماني، عقد جلسة مطولة مع ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق للاطمئنان على حالته.

وحرص موسيماني على الاجتماع بناصر ماهر في حضور أخصائي التأهيل بالفريق للاطمئنان على البرنامج التأهيلي والحالة البدنية والفنية للاعب.

ويواصل ناصر ماهر برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية، بعدما أجرى جراحة في الكتف في وقت سابق.

ويستعد الأهلي لمباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.