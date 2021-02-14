مران الزمالك - باتشيكو يشد من أزر اللاعبين.. وتدريبات بدنية قوية

حرص جايمي باتشيكو مدرب الزمالك على الشد من أزر اللاعبين بعد تعادلهم بلا أهداف يوم الجمعة ضد ضيفهم مولودية الجزائر في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث البرتغالي مع اللاعبين مطالبا إياهم بغلق الملف الإفريقي والتركيز على اللقاء المقبل ضد الإسماعيلي في الدوري.

وشدد باتشيكو على ثقته في اللاعبين، وأشار إلى أن ما حدث ما هو إلا غياب التوفيق عن الفريق الذي قدم مردودا طيبا.

وتحدث عبد الحليم علي مدير الكرة مع اللاعبين وطالبهم بمواصلة العمل الجاد والتركيز.

وكان ذلك قبل انطلاق مران الأحد في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة والذي شهد تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال.

ويسعى الزمالك لرفع اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للمباريات المقبلة.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين للتدرب على أمور فنية وخططية.

وخاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم عمرو عبد السلام الذين تنافسوا على التصدي لتسديدات من مواقع مختلفة.

ويستضيف الفارس الأبيض فريق الإسماعيلي يوم الأربعاء في الجولة 13 من الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.