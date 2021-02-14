مباشر الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(1) قاسم باشا.. التعااادل

الأحد، 14 فبراير 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

جالاتا سراي - قاسم باشا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي، وقاسم باشا، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري التركي.

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ق. 51 جووول التعادل لقاسم باشا. عرضية يخرج عليها موسليرا بالخطأ، ويقابلها إيزاك ثيلين برأسية في المرمى.

ق. 47 انطلاقة من مصطفى محمد ويسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء والحكم لا يحتسب شيء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 11 مصطفى محمد يضغط على المدافع ويستخلص الكرة لتصل إلى أكتروجلو الذي يسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 9 جوول أول لـ جالاتا سراي عن طريق محمد كريم أكتروجلو. ركنية ورأسية من مصطفى محمد تصدى لها الحارس، وتابعها أكتروجلو في المرمى.

ق. 8 تصويبة رااائعة من أري بابل في العارضة.

بداية المباراة

الدوري التركي قاسم باشا جالاتا سراي
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