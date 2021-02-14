استراحة الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) قاسم باشا.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 14 فبراير 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

جالاتا سراي - قاسم باشا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي، وقاسم باشا، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري التركي.

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نهاية الشوط الأول

ق. 11 مصطفى محمد يضغط على المدافع ويستخلص الكرة لتصل إلى أكتروجلو الذي يسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 9 جوول أول لـ جالاتا سراي عن طريق محمد كريم أكتروجلو. ركنية ورأسية من مصطفى محمد تصدى لها الحارس، وتابعها أكتروجلو في المرمى.

ق. 8 تصويبة رااائعة من أري بابل في العارضة.

بداية المباراة

الدوري التركي قاسم باشا جالاتا سراي
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