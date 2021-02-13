مباشر في إسبانيا - برشلونة (5) (1) ألافيس.. جوووووووول فيربو

يستقبل برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب كامب نو في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

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ق.81 دخول عثمان ديمبيي بدلا من جريزمان

ق.81 دخول بورخا ساينز ودايفرسون بدلا من خوسيلو ولوكاس بيريز

ق.80 جوووووووووول فيربو بعد بيننية ميسي وعرضية جريزمان

ق.75 جووووووووووووووول راااااااااااااااائع لـ ميسي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق.74 جووووووووول ترينكاو ييسجل مجددا بعد إهدار ميسي أمام انفراد باتشيكوعلى إثر هجمة بدأها بيدري الرائع بتمريرة بينية

ق.72 خروج دي يونج ومينجيزا ودخول بيانيتش وديست

ق.66 هجمات شرسة من برشلونة! عمل جماعي رائع بين ميسي وجريزمان لكن تسديدة الفرنسي اليمينية مرت بجانب القائم

ق.64 دخول بيدري بدلا من إلايش

ق.64 عمل جماعي خلّاب بين طلاب لا ماسيا ينتهي بتسديدة أرضية من ميسي تنحرف وتمر بعيدة عن المرمى

ق.62 تمريرة رائعة من جريزمان بكعب القدم نحو ترينكاو ليضعه في مواجهة المرمى، لكن البرتغالي يهدر بغرابة بعد تألق باتشيكو

ق.61 ميسي ينفذ ركلة حرة لكن فيرناندو باتشيكو يتعامل معها بثبات ويمسكها

ق.57 جووووووووول لويس ريوخا البديل يستغل تمريرة خاطئة من إلايش وينطلق بالسرعة القصوى ويهز شباك تير شتيجن

ق.48 تهديد أول! لوكاس بيريز يهدر فرصة سهلة من مسافة قريبة ويسدد أعلى المرمى بغرابة

بداية الشوط الثاني

دخول لويس ريوخا بدلا من إنييجو كوردبا في صفوف ألافيس

دخول صامويل أومتيتي بدلا من سيرخيو بوسكيتس في صفوف برشلونة

دخول فيكتور لاجوارديا بدلا من مارتين أجيريجابيريا في صفوف ألافيس

نهاية الشوط الأول

ق.+46 جووووووووووووووووول ميسي هدف راااائع بتسديدة يسارية تصطدم بالقائم وتسكن الشباك

ق,38 تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب تسلل على جريزمان

ق.37 جوووووووول ميسي يضيف الثاني بعد تمريرة طولية رائعة من بوسكيتس نحو جريزمان الذي أهدر الانفراد أمام تألق باتشيكو، لكن ميسي لم يسامح وأودعها الشباك الفارغة

ق.30 جوووووووول ترينكاو يسجل الاول لـ برشلونة بتسديدة قوية بعد تمريرة حاسمة من إلايش

ق.27 إنقاذ مزدوج من تير شتيجن، أمام عرضية إدجار أولا وتسديدة باتاليا ثانيا

ق.8 هجمة مرتدة رائعة يقودها إدجار مينديز الذي أرسل عرضية رائعة نحو لوكاس بيريز، لكن مهاجم أرسنال السابق يطيح بالكرة في سماء كتالونيا

ق.7 خروج خاطئ من باتشيكو أمام ميسي، لكن قائد الضيوف يصحح الموقف ويتصدى مرتين لعرضية ميسي

ق.4 بداية سريعة من برشلونة! تهديد أول من ترينكاو الذي اخترق من الجهة اليمنى وسدد كرة جانبية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل