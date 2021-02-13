خبر في الجول – اتحاد الكرة برفض تأجيل لقاء الزمالك والحدود.. ومحاولات الأبيض مستمرة

السبت، 13 فبراير 2021 - 18:18

كتب : أحمد شوقي صلاح

الونش - الزمالك - حرس الحدود

مازال اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك مع حرس الحدود في كأس مصر، ومازالت محاولات الزمالك مستمرة للتأجيل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة أخطر الزمالك شفهيا اليوم السبت، برفض تأجيل لقاء حرس الحدود في كأس مصر.

جاء الرفض رغم إخطار إدارة الزمالك لاتحاد الكرة بأن بعثة الفريق ستسافر إلى السنغال صباح يوم 20 فبراير، أي قبل موعد مباراة حرس الحدود.

أخبار متعلقة
مجموعة الزمالك - الترجي يقلب تأخره إلى فوز على العنيد تينجيث محمد هاني: لم أفكر في إهداري ركلة ترجيح الزمالك ضد بالميراس.. والانتقادات طبيعية في الأهلي الزمالك يعلن إصابة فرجاني ساسي في الكاحل لاعب المولودية: نهدي التعادل مع الزمالك لجماهيرنا.. وسنركز للفوز على الترجي

ولم يفقد الزمالك الأمل في تأجيل اللقاء، فمازال مسؤولي النادي في محاولات مستمرة لتأجيل اللقاء بإجراء المحادثات مع اتحاد الكرة.

الزمالك سيواجه الإسماعيلي يوم 17 فبراير الجاري في الدوري، ثم سيواجه حرس الحدود يوم 20 فبراير في دور الـ32 من كأس مصر.

ويفترض أن يسافر الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث السنغالي يوم 23 فبراير من نفس الشهر.

كأس مصر الزمالك حرس الحدود
نرشح لكم
أخر الأخبار
بأداء لا ينتمي إلى عالم البشر.. بونو يخطف الفوز لـ إشبيلية أمام ويسكا 10 دقيقة | الدوري الإسباني
هالاند يخطف نقطة "جدلية" لـ دورتموند أمام هوفنهايم ويتسبب في مشاجرة بين اللاعبين 41 دقيقة | الدوري الألماني
مباشر قمة إنجلترا - سيتي (1)-(0) توتنام.. جوووول رودري والأول من ركلة جزاء 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة في إيطاليا – نابولي (1) (0) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: ريال مدريد لن يستمع لأي عروض مقدمة لـ كاسيميرو ساعة | الدوري الإسباني
"لأنه يمتلك الوشم المثالي".. أليكساندر باتو ينضم إلى أورلاندو سيتي ساعة | أمريكا
تشكيل قمة إنجلترا - دياز على مقاعد بدلاء سيتي.. وكين يقود هجوم توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – اتحاد الكرة برفض تأجيل لقاء الزمالك والحدود.. ومحاولات الأبيض مستمرة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك