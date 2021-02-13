شباب بلوزداد يستنكر "العنف والبلطجة" أثناء لقاء مازيمبي

أصدر نادي شباب بلوزداد الجزائري بيانا رسميا استنكر فيه ما وصفه بـ"العنف والبلطجة" أثناء مباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

شباب بلوزداد عاد من الكونغو بتعادل سلبي مع مازيمبي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات عن المجموعة الثانية.

وحسب بيان شباب بلوزداد، فإنه يستنكر "أحداث العنف والبلطجة التي طالت الفريق بعد اقتحام مجموعة من جماهير مازمبي لغرف تغيير الملابس لسرقة ممتلكات اللاعبين وسرقة هاتف ونظارات توفيق قريشي المدير الرياضي للفريق، وهاتف المكلفة بالإعلام".

البيان يقول أيضا إن "الجماهير منعت الفريق من دخول أرض الملعب بالقوة بين الشوطين"

وأخيرا، فحسب البيان امتد اللعب رغم انتهاء الوقت الأصلي والوقت الضائع، مع غلق شاشة الملعب الإلكترونية للتمويه على الحكم.

الهلال يحل ضيفا على ماميلودي صن داونز بعد قليل في نفس المجموعة بالجولة ذاتها.