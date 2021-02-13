بيان رسمي – شباب بلوزداد يستنكر العنف والبلطجة أثناء لقاء مازيمبي

السبت، 13 فبراير 2021 - 17:36

كتب : محمد عبد العظيم

شباب بلوزداد - الكونفدرالية

أصدر نادي شباب بلوزداد الجزائري بيانا رسميا لاستنكار العنف والبلطجة التي تعرض لها الفريق أثناء مباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

شباب بلوزداد عاد من الكونغو بتعادل سلبي مع مازيمبي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات عن المجموعة الثانية.

وحسب بيان شباب بلوزداد، فإنهم يستنكرون أحداث العنف والبلطجة التي طالت الفريق بعد اقتحام مجموعة من جماهير مازمبي لغرف تغيير الملابس لسرقة ممتلكات اللاعبين وسرقة هاتف ونظارات توفيق قريشي المدير الرياضي للفريق، وهاتف المكلفة بالإعلام.

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البيان يقول أيضا بأن الجماهير منعت الفريق من دخول أرض الملعب بالقوة بين الشوطين.

وأخيرا، فحسب البيان امتد اللعب رغم انتهاء الوقت الأصلي والوقت الضائع، مع غلق شاشة الملعب الإلكترونية للتمويه على الحكم.

الهلال يحل ضيفا على ماميلودي صن داونز بعد قليل في نفس المجموعة بالجولة ذاتها.

في إفريقيا مازيمبي شباب بلوزداد
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