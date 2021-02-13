مباشر في إنجلترا - ليستر سيتي (0) (0) ليفربول.. العارضة تمنع الأول للريدز
السبت، 13 فبراير 2021 - 14:09
كتب : FilGoal
يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ليستر سيتي وليفربول في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.
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ق 57: ركلة ثابتة نفذها أرنولد لكنها ترتطم بالعارضة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: فاردي ينفرد مرة أخرى لكن تلك المرة يتصدى أليسون لمحاولته.
ق 42: فاردي ينفرد ويسدد كرة قوية تتصدى لها العارضة.
ق 38: تسديد قوية من روبرتسون من الجهة اليسرى ترتطم بأقدام أمارتي وتخرج لركنية.
ق 35: عرضية من بارنز تصل إلى فاردي الذي يسدد رأسية في منتصف المرمى سهلة في يد أليسون.
ق 26: شمايكل يتألق أمام فيرمينو الذي سدد من داخل منطقة الست ياردات بعد رأسية من فينالدوم لكن ببراعة يبعدها الحارس الدنماركي.
ق 20: صلاح يتوغل داخل منطقة دفاع ليستر ويرسل عرضية من أمام شمايكل يشتتها الدفاع قبل أن يصل لها ساديو ماني
ق 18: تغيير اضطراري أول لليفربول بخروج جيمس ميلنر ونزول تياجو ألكانتارا.
ق 16: صلاح يستغل فشل دفاع ليستر في تشتيت ركنية ويسدد كرة قوية لكن بعيدة عن مرمى شمايكل.
ق 11: سقوط محمد صلاح داخل منطقة مطالبا باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يرفض.
بداية اللقاء