مؤتمر باتشكيو: لم نحسن استغلال الفرص التي صنعناها.. ومروان يحتاج الثقة

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 23:58

كتب : إبراهيم رمضان

جايمي باتشيكو - الزمالك

أبدى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك رضاه عن أداء فريقه أمام مولودية الجزائر، مقابل عدم رضاه عن النتيجة.

الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر سلبيا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال جايمي باتشيكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت مباراة قوية بين فريقين كبار. صنعنا فرص كثيرة ولم نحسن استغلالها".

أخبار متعلقة
لاعب المولودية: نهدي التعادل مع الزمالك لجماهيرنا.. وسنركز للفوز على الترجي تعثر إفريقي مبكر.. الكرة تأبى دخول المرمى والزمالك يتعادل مع المولودية تشكيل الزمالك – مروان حمدي أساسي لأول مرة أمام مولودية الجزائر رئيس مولودية الجزائر: الكل جاهز.. ونأمل العودة بنتيجة إيجابية ضد الزمالك

وأضاف "مازلنا في البداية ولعبنا جيدا، لا بد أن ننظر للأمام ونعمل لتحسين الفريق مستقبلا. القادم سيكون أفضل بالتأكيد".

المدرب البرتغالي أتبع "مروان حمدي له خصائص محددة. يتدرب معنا منذ 15 يوما فقط، ويحتاج للوقت للحصول على الثقة. في المقابل لو لم يشارك لتسائلتم لماذا لم يشارك مروان؟".

وأتم "تغيير حازم إمام كررته فعلا وذلك لكي أستفيد من قدرات زيزو الهجومية. لعبت تقريبا بدون ظهير أيمن، أما أشرف بنشرقي فعاد لتوه من الإصابة، وكان خياري بـ عدم البدء به لأنه لم يتدرب معنا".

التعادل رفع رصيد كل فريق لنقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، ولحين لعب الترجي مع تونجيث السنغالي.

ويلعب الترجي مع تونجيث السنغالي في الجولة ذاتها لنفس المجموعة مساء غد السبت.

الزمالك سيخرج لملاقاة تونجيث السنغالي يوم 17 فبراير الجاري في الجولة الثانية، فيما سيلعب المولودية مع الترجي في الجزائر.

في إفريقيا الزمالك مولودية الجزائر باتشيكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الرابعة - إنقاذ لاعب كاد يبلع لسانه بعد تأخر سيارة الإسعاف 17 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 13 فبراير 2021.. قمتان إنجليزيتان ودوري أبطال إفريقيا 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب إلتشي يستقيل في المؤتمر الصحفي بعد السقوط أمام سيلتا 9 ساعة | الدوري الإسباني
حوار – بانون: لو نشر معلول صورة قدمه سيعتذرون له.. ولقبي في المغرب "88" 9 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
محمد هاني: لم أفكر في إهداري ركلة ترجيح الزمالك ضد بالميراس.. والانتقادات طبيعية في الأهلي 9 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
ميشيل يانكون: هذا سر تطور الشناوي في ركلات الترجيح.. ولا أفكر في ضم حراس جدد للأهلي 9 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
سكاي: دييجو كوستا على وشك الانضمام إلى بالميراس 10 ساعة | أمريكا
الإسماعيلي يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك