مؤتمر باتشكيو: لم نحسن استغلال الفرص التي صنعناها.. ومروان يحتاج الثقة

أبدى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك رضاه عن أداء فريقه أمام مولودية الجزائر، مقابل عدم رضاه عن النتيجة.

الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر سلبيا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال جايمي باتشيكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت مباراة قوية بين فريقين كبار. صنعنا فرص كثيرة ولم نحسن استغلالها".

وأضاف "مازلنا في البداية ولعبنا جيدا، لا بد أن ننظر للأمام ونعمل لتحسين الفريق مستقبلا. القادم سيكون أفضل بالتأكيد".

المدرب البرتغالي أتبع "مروان حمدي له خصائص محددة. يتدرب معنا منذ 15 يوما فقط، ويحتاج للوقت للحصول على الثقة. في المقابل لو لم يشارك لتسائلتم لماذا لم يشارك مروان؟".

وأتم "تغيير حازم إمام كررته فعلا وذلك لكي أستفيد من قدرات زيزو الهجومية. لعبت تقريبا بدون ظهير أيمن، أما أشرف بنشرقي فعاد لتوه من الإصابة، وكان خياري بـ عدم البدء به لأنه لم يتدرب معنا".

التعادل رفع رصيد كل فريق لنقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، ولحين لعب الترجي مع تونجيث السنغالي.

ويلعب الترجي مع تونجيث السنغالي في الجولة ذاتها لنفس المجموعة مساء غد السبت.

الزمالك سيخرج لملاقاة تونجيث السنغالي يوم 17 فبراير الجاري في الجولة الثانية، فيما سيلعب المولودية مع الترجي في الجزائر.