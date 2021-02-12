أس: برشلونة سيخسر 5 ملايين يورو لو شارك ديمبيلي أمام ألافيس

ساعات قليلة تفصلنا عن استحقاق نادي بوروسيا دورتموند لـ 5 ملايين يورو إضافية يدفعها له برشلونة.

سيكون هذا التحويل المالي أمرا واقعا عندما يشارك عثمان ديمبيلي مع فريقه برشلونة في مواجهة ديبورتيفو ألافيس بالجولة 23 من الدوري الإسباني مساء السبت.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت في تقرير لها، أن صفقة انتقال ديمبيلي من دورتموند إلى برشلونة عام 2017 قُدرَت بـ 105 ملايين يورو كمقابل أساسي، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات.

30 مليون يورو من تلك المتغيرات هي أهداف سهلة يسهل تحصيلها، مثل 5 ملايين يورو شرط التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في أول موسمين.

وبما أن برشلونة حقق ذلك في الموسمين، فقد دفع 10 ملايين يورو لـ دورتموند، بواقع 5 ملايين عن كل موسم.

كما يحصل دورتموند على 5 ملايين يورو عن كل 25 مباراة يخوضها ديمبيلي مع برشلونة بحد أقصى 4 مرات.

وأمام ألافيس سيخوض ديمبيلي مباراته رقم 100 مع برشلونة، وبالتالي سيتلقى دورتموند الـ 5 ملايين الرابعة الخاصة بهذا البند ويكون إجمالي هذا البند 20 مليون يورو.

إلى هنا يكون دورتموند قد حصل على الـ 30 مليون يورو سهلة التحصيل من المتغيرات، ويتبقى له 10 ملايين لن تكون بنفس السهولة، فما شروطها.

الصحيفة المدريدية ذكرت أن أمام كل دوري أبطال أوروبا يفوز بها برشلونة، سيدفع 5 ملايين يورو لـ دورتموند، بحد أقصى مرتين.

وبالطبع لم ينجح برشلونة في التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال 3 مواسم قضاها ديمبيلي في فريقه حتى اللحظة، فهل ينجح برشلونة في تحويل العشرة ملايين المتبقية إلى خزائن دورتموند؟