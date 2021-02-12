مؤتمر جوارديولا: عودة أجويرو وروبن دياز ضد توتنام.. والـ15 انتصارا لا يساوون أي شيء

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 18:05

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

زف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنباء سعيدة لجماهير فريقه بإعلانه عودة سيرجيو أجويرو وروبن دياز ورودريجو من الإصابة للقاء توتنام.

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة توتنام غدا السبت في ملعب الاتحاد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "أجويرو عاد للتدرب وكذلك رودري وروبن دياز".

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وواصل "عدا فيرناندينيو وناثان أكي وكيفن دي بروين فأعتقد أن كل اللاعبين متاحين للقاء توتنام".

وعانى أجويرو من إصابته بفيروس كورونا، فيما أصيب رودريجو في الفخذ، وعانى دياز من حالة إعياء.

ويعيش سيتي فترة رائعة إذ أنه فاز في آخر 15 مباراة على التوالي في كل البطولات، ولم يخسر فريق المدرب جوارديولا في آخر 22 لقاء منذ الهزيمة أمام توتنام نفسه في شهر نوفمبر الماضي.

وعما تغير منذ تلك الهزيمة قال جوارديولا: "أبلينا بلاء حسنا ونحن خسرنا تلك المباراة لأنهم كانوا أفضل منا في نواحي عديدة في تلك المباراة، بإمكانكم رؤية إمكانيات اللاعبين في فريقهم ومدربهم، هو فريق قوي وعلينا أن نلعب بشكل أفضل غدا للفوز عليهم".

وأكمل "كما قلت من قبل الرقم رائع وجيد وساعدنا على الاستمرار في المنافسة في الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل لنهائي كأس الرابطة والتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا".

قبل أن يستدرك "لكن علينا أن نبدأ من جديد غدا، هذا هو هدفنا".

وأتم جوارديولا "علينا أن نتعافى ويجب أن نلعب بشكل جيد غدا للفوز هذا ما أهتم به حاليا".

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه مانشستر يونايتد وللأول لقاء أقل.

فيما يأتي توتنام ثامنا بـ36 نقطة.

جوارديولا مانشستر سيتي توتنام
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