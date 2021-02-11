مؤتمر حازم إمام: خسارة إفريقيا ليست نهاية العالم.. لدينا فرصة للتعويض هذا الموسم

يرى حازم إمام قائد نادي الزمالك بأن خسارة نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا ليست نهاية العالم.

الزمالك خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الماضية أمام الأهلي بهفين مقابل هدف.

وقال حازم إمام في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مولودية الجزائر: "نريد تحقيق الفوز على المولودية لأن الفريق الذي يفوز بالمباريات التي تكون على أرضه، في الغالب يصعد للدور التالي".

وأضاف "لا وقت لدينا للحزن على البطولة الماضية، أمامنا فرصة كبيرة لتعويض البطولة هذا الموسم".

قائد الزمالك أوضح "الزمالك يمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، ومن خلالهم وصلنا للمباراة النهائية في البطولة الماضية".

وواصل "الحظ لم يحالفنا في النهائي، ولكن هذه ليست نهاية الكون، علينا التركيز في المباريات المقبلة، فنحن نسير بشكل طيب في الدوري. أمامنا تحد كبير وعلينا بذل أكبر مجهود ممكن".

حازم إمام أتبع "باتشيكو كان له دور كبير معنا بعد نهاية الموسم الماضي، فقال لنا هذه كرة القدم وعلينا مواصلة المشوار".

وأتم "لا يوجد نصيب للفوز بالبطولة في نسختها الماضية، ولكننا نمتلك طموح كبير كإدارة وجهاز فني ولاعبين في المنافسة على البطولة الحالية".

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.