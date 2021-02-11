مباشر مونديال الأندية – بايرن ميونيخ (0) (0) تيجريس.. ساني يصيب القائم

الخميس، 11 فبراير 2021 - 19:38

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو - كأس العالم للأندية

يصطدم بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، بـ تيجريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، في نهائي كأس العالم للأندية 2020.

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ق.34 تسديدة قوية من ساني ترتد من قائم تيجريس

ق.25 تسديدة قوية من كومان والحارس جوزمان يتصدى بثبات

ق.20 بعد مراجعة تقنية الفيديو، الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق.18 جوووووووووووول جوشوا كيميتش يسجل الأول بتسديدة أرضية رائعة

ق.5 أول تهديد من بايرن بتسديدة كومان لكن جوزمان حارس تيجريس يمسك بثبات

ق.1 تهديد أول بعد 23 ثانية برأسية جينياك الخطير لكن تصطدم في الدفاع وتخرج إلى ركنية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بايرن ميونيخ تيجريس مونديال الأندية
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