استراحة مونديال الأندية – بايرن ميونيخ (0) (0) تيجريس.. نهاية الشوط الأول

يصطدم بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، بـ تيجريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، في نهائي كأس العالم للأندية 2020.

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ق.34 تسديدة قوية من ساني ترتد من قائم تيجريس

ق.25 تسديدة قوية من كومان والحارس جوزمان يتصدى بثبات

ق.20 بعد مراجعة تقنية الفيديو، الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق.18 جوووووووووووول جوشوا كيميتش يسجل الأول بتسديدة أرضية رائعة

ق.5 أول تهديد من بايرن بتسديدة كومان لكن جوزمان حارس تيجريس يمسك بثبات

ق.1 تهديد أول بعد 23 ثانية برأسية جينياك الخطير لكن تصطدم في الدفاع وتخرج إلى ركنية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل