مباشر مونديال الأندية - الأهلي (0)-(0) بالميراس.. السولية يهدر أمام المرمى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي، مباراة الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

الأهلي خسر في نصف النهائي ضد بايرن ميونيخ، فيما خسر بالميراس من تيجريس المكسيكي.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق. 25 عمرو السولية يروغ فيليبي ميلو وينفرد بالمرمى ولكن يسدد بجانب القاائم.

ق. 18 والتر بواليا يمر ويسقط على حدود منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب أي شيء.

ربع ساعة مرت من اللقاء

ق. 7 ركنية أولى للأهلي.

ق. 7 طولية من بدر بانون إلى طاهر لكن طويلة أيضا ويمسكها الحارس.

ق. 4 بينية من أيمن اشرف تجاه طاهر لكن الحارس يخرج ويمسك بها سريعا.

بداية المباراة